Предприниматель: в России нет ГОСТа разметки для СИМ

В Калининграде возникают сложности с разметкой для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом на круглом столе Балтийского делового клуба заявили предприниматели Жанна и Роман Романовы, работающие под брендом ООО «РИК Плюс» («Яндекс»).

По словам Жанны Романовой, проблема в том, что в стране нет стандартизации разметки для СИМ. «Самокат едет по велодорожке, он ничего не нарушает, и получается постоянная конфликтная ситуация с теми, кто едет на велосипеде. По пешеходному — с пешеходами. На дороге выделенки нет», — пояснила Романова. Она также обратилась к властям с просьбой посодействовать в разработке ГОСТа для разметки, предназначенной для СИМ.

«В первую очередь надо навести в городе с парковками порядок. Мы уже 300 парковок нанесли и сейчас с администрацией города решаем, какие мы оставляем, какие убираем», — отметила Жанна Романова. Она также добавила, что сейчас в регионе создана специальная комиссия, которая согласовывает схему размещения стоянок. Помимо этого обсуждается внедрение инструментов контроля движения самокатов. В частности, рассматривается установка систем на светофорах на Ленинском проспекте и улице Черняховского для отслеживания, как пользователи пересекают пешеходные переходы.