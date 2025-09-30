«Дело в том, как мы пьём»: облминздрав заказывает антиалкогольные плакаты

Министерство здравоохранения Калининградской области готовится к поиску подрядчика для изготовления печатной продукции. Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

Изготовить планируют 700 плакатов семи видов с общим названием «Прошлая ночь действительно стоила этого? Дело не в выпивке. Дело в том, как мы пьём». Кроме того, в перечне товаров листовки «Как сказать нет» и «Точка», плакаты «Белая горячка», «Много несчастья и зла», а также визитки (всего 6400 единиц печатной продукции).

На её изготовление выделяют 94 300 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

В 2007 году плакаты серии «Was last night really worth it? It’s not the drinking. It’s how we’re drinking» («Прошлая ночь действительно стоила этого? Дело не в выпивке. Дело в том, как мы пьём») разработали в Новой Зеландии по заказу Консультативного совета по алкоголю. Люди на них изображены внутри бокалов в человеческий рост, отделяющих их от семьи и общества.

