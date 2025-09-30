В России создают веб-приложение для оценки уровня духовно-нравственных ценностей

В России разрабатывают веб-приложение для оценки уровня духовно-нравственных ценностей студентов вузов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на техническое задание, опубликованное на портале госзакупок.

Веб-приложение должно будет оценивать результаты тестов, в которых предусмотрены закрытые и открытые вопросы, а также задания с вариантами ответов, и формировать реестр ответов пользователей. Ключевые показатели и результаты анализа будут отображаться на интерактивном дашборде. Тесты, методики и шкалы оценивания смогут формировать администраторы.

Показатели духовно-нравственных ценностей будут формироваться исходя из пяти треков — образовательного, патриотического, этического, культурного, социально-ориентированного, а также на основании поведенческого коэффициента.