На ордена «За заслуги перед Калининградской областью» выделяют 824 тыс. рублей

Изображение: сайт правительства Калининградской области
Правительство региона готовится к поиску подрядчика для изготовления орденов «За заслуги перед Калининградской областью». Анонс закупки опубликован на сайте регионального центра торгов.

В комплект, помимо самого ордена, входят футляр к нему и удостоверение, подтверждающее награждение. Цена за единицу — 24 990 рублей. Всего необходимо изготовить 33 комплекта. Общий объём финансового обеспечения — 824 670 рублей. Финансирование рассчитано на 2025 год. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

Согласно информации с сайта регионального правительства, орденом «За заслуги перед Калининградской областью» награждаются лица, организации, муниципальные образования Калининградской области, заслуги которых были ранее отмечены наградами Российской Федерации или области.

Награждаемым выплачивается разовое денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей и вручается удостоверение, подтверждающее награждение.

