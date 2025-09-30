Власти Светлого выделяют полмиллиона рублей на мурал, посвящённый городу (фото)







Эскиз: портал госзакупок

Администрация Светловского городского округа готова потратить на мурал, посвящённый городу, 500 тысяч рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимают с 30 сентября по 8 октября. Итоги аукциона планируют подвести 10 октября. Контракт необходимо исполнить до конца текущего года. Гарантия на качество услуги должна действовать в течение пяти лет с даты подписания итогового документа о приёмке. Источник финансирования — местный бюджет.

Работы необходимо выполнить на фасаде многоквартирного дома по адресу: ул. Советская, д. 1, подготовив поверхность к покрытию. Объём работ: 165,2 м2. Для их выполнения подрядчик должен обеспечить предоставление специализированной техники (автовышки до 18 метров) или быстровозводимых строительных лесов, а также приобретение и доставку всех необходимых расходных материалов и оборудования.





Фото: портал госзакупок