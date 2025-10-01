Власти готовы изъять участок за Кройц-аптекой у «БалтАвтоЛайна»

Калининградские власти грозят изъять земельный участок на улице Гражданской с кадастровым номером 39:15:132517:604 у компании «БалтАвтоЛайн» экс-депутата горсовета Сергея Донских в том случае, если собственник не приведёт территорию в порядок и не демонтирует ограждение. Об этом журналистам во вторник, 30 сентября, сообщила глава администрации Елена Дятлова.

«Участок находится в собственности „БалтАвтоЛайна“, это не арендные отношения, — уточнила Дятлова. — Уже сегодня туда пойдёт наш контроль. Забрать земельный участок, который находится в собственности, мы не в силах, но ставить строительные заборы можно тогда, когда есть разрешение на строительство. Есть ли здесь разрешение на строительство? Ответ „нет“. Это значит, что нужно убрать этот страшный строительный забор, а потом привести земельный участок в нормативное состояние, как это написано в правилах благоустройства».

Далее Дятлова отметила, что проблема изъятия участков начала решаться на законодательном уровне.

«Процедура изъятия земельных участков возможна в случае неиспользования по назначению. Этот закон заработает со следующего года. Мы уже внутри администрации к этому готовимся, а конкретно этот земельный участок мы взяли на контроль. Если в течение трёх лет не происходит строительство, мы сначала производим информирование о том, что он не используется, а потом возможно изъятие», — добавила она.

Земельный участок на улице Гражданской площадью 1160 квадратных метров, на котором стоял дом № 12-18, в конце 2019 года был продан «БалтАвтоЛайну» администрацией. Стоимость выкупа имущества составляла 2,19 млн рублей. Компания экс-депутата горсовета приобрела недвижимость без конкурсных процедур, так как ранее арендовала участок и имела право на преимущественный выкуп.