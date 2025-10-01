Власти прорабатывают возможность запуска авиарейса Калининград — Брест

Бизнесы Калининградской области и Беларуси заинтересованы в запуске новых авиарейсов в белорусские города. Сейчас облвласти прорабатывают возможность запуска авиарейса из Калининграда в Брест, рассказал губернатор Алексей Беспрозванных на встрече с вице-премьером Беларуси Юрием Шулейко. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

«Такая потребность есть по авиарейсам в Брест и Гродно... В настоящее время ведется проработка запуска авиарейса именно из Бреста. Это было бы хорошим направлением, потому что бизнес заинтересован», — сказал Беспрозванных.

Сейчас рейсы Минск — Калининград выполняет авиакомпания «Белавиа». Ранее на этом направлении также работала российская компания «Икар» (PegasFly).