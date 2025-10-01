Власти планируют объединить поселки Куликово и Откосово в Зеленоградском округе

Министерство градостроительной политики Калининградской области подготовило проект постановления об объединении населенных пунктов в Зеленоградском округе. Документ опубликован на официальном сайте правительства Калининградской области для общественного обсуждения.

В соответствии с проектом, на территории Зеленоградского округа хотят объединить посёлки Откосово и Куликово. Образованному населённому пункту предлагается сохранить наименование «Откосово». Ожидается, что постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Отметим, тема объединения поселков возникла в 2022 году. В феврале 2023 года, как сообщала газета «Волна», вопрос выносился на заседание окружного Совета. По данным издания, на территории Зеленоградского округа имелось два поселка Куликово — один в Ковровском поселении (расположен на берегу моря, рядом с ним — игорная зона — прим. «Нового Калининграда»), второй — в Переславском. Объединить с Откосово предполагалось второй поселок.