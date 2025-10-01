На техническое обслуживание автобусов ЛиАЗ выделяют 8 млн рублей

«Калининград-ГорТранс» направляет 8 млн рублей на гарантийное техническое обслуживание и регламентные работы автобусов марки ЛиАЗ. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен провести техническое обслуживание 44 автобусов. Необходимо выполнить диагностические и регулировочные работы двигателя, автоматической коробки передач, карданной передачи, рулевого управления, тормозной системы и другие работы.
Работы необходимо выполнить до 31 декабря. Закупка проводится у единственного поставщика.