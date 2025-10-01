В Калининградском зоопарке умерла рысь Юдина (фото)

В Калининградском зоопарке 1 октября умерла рысь Юдина. Ей было 18 лет, сообщает пресс-служба учреждения.

Как правило, рыси живут около 15-18 лет, в природе — меньше. Ветврачи выявили у Юдины ряд острых патологий, с которыми, несмотря на оперативную помощь, организм старого животного не справился.

Юдина приехала в Калининград в 2010 году из якутского зоопарка Орто-Дойду. Вскоре вслед за ней оттуда же приехал самец восточно-сибирской рыси Сатик. «Мы благодарны нашей мягкой, изящной Юде за те 15 лет, что она прожила в Калининградском зоопарке», — добавили в зоосаде.