В Калининградском зоопарке умерла рысь Юдина (фото)

В Калининградском зоопарке умерла рысь Юдина (фото)
Рысь Юдина. Фото: Калининградский зоопарк
Все новости по теме: Жизнь животных

В Калининградском зоопарке 1 октября умерла рысь Юдина. Ей было 18 лет, сообщает пресс-служба учреждения.

Как правило, рыси живут около 15-18 лет, в природе — меньше. Ветврачи выявили у Юдины ряд острых патологий, с которыми, несмотря на оперативную помощь, организм старого животного не справился.

Юдина приехала в Калининград в 2010 году из якутского зоопарка Орто-Дойду. Вскоре вслед за ней оттуда же приехал самец восточно-сибирской рыси Сатик. «Мы благодарны нашей мягкой, изящной Юде за те 15 лет, что она прожила в Калининградском зоопарке», — добавили в зоосаде.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter