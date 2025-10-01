Приставы помогли калининградцу вернуть крупную сумму, одолженную знакомому

В Калининграде судебные приставы восстановили права местного жителя, которому не удавалось вернуть деньги, одолженные знакомому. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Два калининградца заключили срочный договор займа. Однако заемщик не вернул деньги в установленные сроки. Займодавец обратился с иском в суд, который постановил взыскать сумму займа и процент за пользование чужими деньгами — всего 1,14 млн рублей.

Чтобы побудить мужчину оплатить долг, сотрудники органов принудительного исполнения вынесли запрет регистрационных действий в отношении объекта незавершенного строительства в Гурьевском районе и здания площадью 106 кв. метров в Гвардейском районе. Также ограничения были наложены на два принадлежащих должнику микроавтобуса «Mercedes Sprinter» 2004 и 2005 г.в. и легковой автомобиль «Volkswagen Polo» 2008 г.в.

Меры подействовали: калининградец полностью перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения. Однако ограничения были сняты только после уплаты исполнительского сбора в 80 тысяч рублей. Денежные средства перечислены взыскателю и в консолидированный бюджет государства.