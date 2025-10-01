Приставы помогли калининградцу вернуть крупную сумму, одолженную знакомому

Все новости по теме: Долги

В Калининграде судебные приставы восстановили права местного жителя, которому не удавалось вернуть деньги, одолженные знакомому. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

Два калининградца заключили срочный договор займа. Однако заемщик не вернул деньги в установленные сроки. Займодавец обратился с иском в суд, который постановил взыскать сумму займа и процент за пользование чужими деньгами — всего 1,14 млн рублей.

Чтобы побудить мужчину оплатить долг, сотрудники органов принудительного исполнения вынесли запрет регистрационных действий в отношении объекта незавершенного строительства в Гурьевском районе и здания площадью 106 кв. метров в Гвардейском районе. Также ограничения были наложены на два принадлежащих должнику микроавтобуса «Mercedes Sprinter» 2004 и 2005 г.в. и легковой автомобиль «Volkswagen Polo» 2008 г.в.

Меры подействовали: калининградец полностью перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения. Однако ограничения были сняты только после уплаты исполнительского сбора в 80 тысяч рублей. Денежные средства перечислены взыскателю и в консолидированный бюджет государства.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter