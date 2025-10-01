«Балтика» разгромила «Акрон» в матче Кубка России

Все новости по теме: Балтика

«Балтика» обыграла тольяттинский «Акрон» в матче пятого тура Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Калининграде 1 октября и завершилась разгромной победой хозяев, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый мяч балтийцы забили на 30-й минуте. После подачи Аймана Мурида с углового мяч в ворота гостей перенаправил Чинонсо Оффор. В начале второго тайма калининградцы отличились снова, однако автогол после прострела всё того же Мурида судья отменил из-за офсайда. Уже на 52-й минуте балтийцы удвоили преимущество. Сделал это Натан Гассама, оказавшийся первым на добивании. Уже в конце матча точку поставил Тентон Йенне. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 3:0.

По итогам пяти туров Кубка России «Балтика» набрала восемь очков и потеснила тольяттинцев с третьей строчки таблицы. Лидерами квартета являются московские «Локомотив» и ЦСКА. Бронзовая позиция по итогам группового этапа получает право продолжить выступление в Пути регионов турнира.

Следующий матч калининградцы также проведут дома. 5 октября команда Андрея Талалаева встретится с махачкалинским «Динамо». Игра запланирована на 18:00 (0+). Напомним, что для посещения матчей Российской Премьер-лиги требуется карта болельщика.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter