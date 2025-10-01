«Балтика» разгромила «Акрон» в матче Кубка России

«Балтика» обыграла тольяттинский «Акрон» в матче пятого тура Пути РПЛ Кубка России. Встреча прошла в Калининграде 1 октября и завершилась разгромной победой хозяев, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



Первый мяч балтийцы забили на 30-й минуте. После подачи Аймана Мурида с углового мяч в ворота гостей перенаправил Чинонсо Оффор. В начале второго тайма калининградцы отличились снова, однако автогол после прострела всё того же Мурида судья отменил из-за офсайда. Уже на 52-й минуте балтийцы удвоили преимущество. Сделал это Натан Гассама, оказавшийся первым на добивании. Уже в конце матча точку поставил Тентон Йенне. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 3:0.



По итогам пяти туров Кубка России «Балтика» набрала восемь очков и потеснила тольяттинцев с третьей строчки таблицы. Лидерами квартета являются московские «Локомотив» и ЦСКА. Бронзовая позиция по итогам группового этапа получает право продолжить выступление в Пути регионов турнира.



Следующий матч калининградцы также проведут дома. 5 октября команда Андрея Талалаева встретится с махачкалинским «Динамо». Игра запланирована на 18:00 (0+). Напомним, что для посещения матчей Российской Премьер-лиги требуется карта болельщика.

