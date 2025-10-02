Погода в Калининградской области 2 октября

Погода в Калининградской области 2 октября
Фото: «Новый Калининград»
В четверг, 2 октября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +11°С, ночью столбик термометра опустится до +2°С. Скорость ветра составит от 1 до 3 м/с, с порывами до 6 м/с, направление — восток, северо-восток. Атмосферное давление выше нормы — 773 мм рт. ст. Относительная влажность 70%. Температура воды: 8.3°. Продолжительность светового дня — 11 часов и 31 минута.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +10°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +5°С. На востоке области днём до +14°С, в ночные часы ожидаются заморозки до −1°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в областном центре ожидается преимущественно ясная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки +2,9°С, днём потеплеет до +10,9°С, вечером похолодает до +7,6°С. Влажность — до 97%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает малооблачную погоду без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с. Температура воздуха днём +9...+12°C. Видимость 4-7 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,6 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём воздух прогреется до +10...+13℃, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный/северо-восточный, слабый/умеренный (2-6 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 772 до 769 мм рт. ст.

