В сентябре в Калининграде выпало 189% от нормы осадков

В сентябре в Калининграде выпало 140 мм осадков, что составляет 189% от нормы. Метеорологические итоги месяца подвели в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

В сентябре в областном центре было шесть дней с грозой, 14 дней с дождём и 11 — с туманом. Среднемесячная температура составила +15,2°С — на 1,7° выше нормы. Самая высокая температура воздуха (+27,5°С) была 21 сентября, самая низкая (+1,5°С) — 27 сентября. Максимальный порыв ветра — 14 м/с.

По области температурный максимум составил +28,8°С. До такой температуры воздух прогрелся в Черняховске 5 сентября. Температурный минимум был зафиксирован там же 25 сентября и составил +0,6°С. Максимальный порыв ветра — 17 м/с — был в Балтийске 18 сентября.

«Сентябрь третий год подряд успел порадовать нас продолжительной летней погодой и его можно разделить на два промежутка: аномально тёплый и влажный (первые две декады) и сухой, прохладный (третья декада). Восьмой раз в современной истории метеорологических наблюдений (с 1947 года) сентябрь стал „летним“ месяцем со средней температурой выше +15°С», — отметили в паблике.