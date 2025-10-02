Росстандарт добавил в ГОСТ новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года обновляется ГОСТ Р 52289-2019, в который будут добавлены новые дорожные знаки и стандарты. В частности, появится знак, предупреждающий о глухих пешеходах, и изменится ширина парковочного места. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованный документ.

Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия» для участков, где нельзя нанести горизонтальную разметку, а также знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», призванный повысить комфорт и снизить износ автотранспорта. Еще одна табличка — 8.15.1 «Глухие пешеходы» — предназначена для привлечения внимания водителей к участникам движения с нарушениями слуха.

Кроме того, предусмотрено уменьшение ширины одного парковочного места вдоль проезжей части: с 2,5 м до 2,25 м, что позволит более эффективно использовать дорожное пространство.

Обновленный ГОСТ Р 52289-2019, включающий новые дорожные знаки и правила применения, был опубликован Росстандартом 25 февраля. Целью преобразований является снижение аварийности, уменьшение визуального шума на дорогах и повышение безопасности.