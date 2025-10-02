Детям до 14 лет запрещают въезд без загранпаспорта в Беларусь и ряд других стран

Все новости по теме: Граница

Миграционная служба МВД РФ сообщает, что уже в следующем году дети младше 14 лет должны будут иметь загранпаспорт для въезда в несколько стран, граничащих с РФ. Ранее они могли въезжать туда на основании свидетельства о рождении. Как передает ТАСС, данное правило вступит в силу с 20 января 2026 года.

Нововведение распространяется на следующие страны: Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия, Казахстан и Киргизия. Загранпаспорт будет необходим как детям, которые въезжают в эти страны с родителями, так и тем, кто едет с сопровождающими. «Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в РФ», — дополнили в ведомстве. Родителям рекомендуют заранее оформлять загранпаспорта для детей младше 14 лет.

В свою очередь, детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ по-прежнему будет открыт доступ в данные страны по российскому паспорту.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter