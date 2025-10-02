Детям до 14 лет запрещают въезд без загранпаспорта в Беларусь и ряд других стран

Миграционная служба МВД РФ сообщает, что уже в следующем году дети младше 14 лет должны будут иметь загранпаспорт для въезда в несколько стран, граничащих с РФ. Ранее они могли въезжать туда на основании свидетельства о рождении. Как передает ТАСС, данное правило вступит в силу с 20 января 2026 года.

Нововведение распространяется на следующие страны: Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия, Казахстан и Киргизия. Загранпаспорт будет необходим как детям, которые въезжают в эти страны с родителями, так и тем, кто едет с сопровождающими. «Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в РФ», — дополнили в ведомстве. Родителям рекомендуют заранее оформлять загранпаспорта для детей младше 14 лет.

В свою очередь, детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ по-прежнему будет открыт доступ в данные страны по российскому паспорту.