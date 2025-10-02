СМИ: более 700 тыс. россиян смогут забрать пенсионные накопления в 2026 году

Почти 706 тыс. россиян в 2026 году могут получить единовременную выплату всех пенсионных накоплений. Средний размер такой выплаты составит 68,1 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России.

«Расходы на осуществление единовременной выплаты средств пенсионных накоплений запланированы в 2026 году в сумме 48,1 млрд рублей, в 2027 году — 70,8 млрд рублей, в 2028 году — 65,2 млрд рублей. Планируемое количество получателей в 2026 году составит 705,9 тыс. человек, в 2027 году — 592,9 тыс. человек, в 2028 году — 574,0 тыс. человек», — указано в документе. Планируемый средний размер единовременной выплаты в 2026 году составит 68,1 тыс. руб., в 2027-м — 119,3 тыс., в 2028-м — 113,5 тыс.

Согласно данным Соцфонда, пенсионные накопления формируются у работающих россиян 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели до 2014 года уплачивали страховые взносы на финансирование накопительной пенсии. С 2014 года в соответствии с изменениями в законодательстве страховые взносы направлялись на страховую пенсию.

Накопления могут формировать мужчины 1953-1966 года рождения и женщины 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства. Пенсионные накопления также есть у россиян, уплачивающих дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию, в том числе у участников программы государственного софинансирования пенсий, и у тех, кто направил средства материнского капитала на формирование пенсионных накоплений.

Пенсионные накопления могут быть назначены в виде единовременной выплаты (выплачиваются сразу все пенсионные накопления одной суммой), срочной пенсионной выплаты (ее продолжительность определяет сам гражданин, но она не может быть меньше 10 лет) и накопительной пенсии (выплачивается ежемесячно).