Погода в Калининградской области 3 октября

Днём в пятницу, 3 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +12°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-восточный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +11°C. В центре региона она составит +12°C, а на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — +13°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +5°C), а на востоке региона прохладнее (до 0°C). Осадков не прогнозируется.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт малооблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +1,9°C, днём она поднимется до +11,9°C, а вечером опустится до +8,3°C. Утром и вечером обещают юго-восточный ветер, который вечером сменится на северный. Влажность — на уровне 64-97%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об «октябрьском спокойствии в антициклоне». «Днем по области +10...+13°C, утром — малооблачно, днем — переменная облачность и без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный — слабый (2-5 м/с)», — добавляют синоптики-любители.