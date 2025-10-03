Потепление, дожди и сильный ветер: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В субботу Калининградская область ощутит приближение глубокого циклона из Атлантики — уплотнится облачность, заметно усилится ветер и пройдёт обложной дождь. Днем в воскресенье температура повысится, однако ощущения от нахождения на улице «подпортит» порывистый ветер. Как сообщают синоптики телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», заморозки прекратятся, станет теплее, но с вечера субботы зонт вновь придется включить в комплект для выхода на улицу.

В пятницу днем по области ожидается +10...+13°C. Утром — малооблачно, днем — переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, слабый (2-5 м/с).

В субботу ночью в Калининграде и области −1...+3°C, в прибрежной зоне +2...+6°C, переменная облачность/облачно с прояснениями, без осадков, местами возможен туман. Днем в регионе до +12...+14°C. Утром и в первой половине дня — переменная облачность, днем и вечером — облачно/облачно с прояснениями, вечером возможны дожди. Ветер юго-восточный/южный. Ночью и утром ветер слабый/умеренный (2-6 м/с), днем — умеренный/сильный (5-10 м/с), вечером — свежий/сильный (6-12 м/с).

В воскресенье ночью +8...+11°C, облачно, вероятны дожди. Днем до +12...+15°C, облачно с прояснениями, с утра и до вечера по области ожидаются локальные кратковременные дожди/ливни. Ветер юго-западный. В Калининграде и области в течение суток он будет умеренным/сильным (3-9 м/с), а на побережье — свежим/сильным (5-13 м/с).

«Предварительно, вплоть до среды нас ждет волна тепла, связанная с поступлением южной умеренной воздушной массы из Атлантики: о заморозках можно забыть, ночью не ниже +6...+8°C, а дневные отметки к середине недели могут дойти до +16...+18°C. Естественно, близость циклонов, а следовательно и атмосферных фронтов, вряд ли оставит нас без периодических осадков и облачности на небе, добавится и порывистый ветер (особенно на побережье), но в целом температурный фон будет выше нормы», — добавляют синоптики.

