Проект капремонта музея в Мамоново не прошёл госэкспертизу

Фото: «Яндекс Карты»
Государственная экспертиза не одобрила проект капитального ремонта здания Мамоновского городского музея на ул. Евсеева. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 2 октября. Документацию для экспертизы подготовила компания «Конструкторское бюро» из Калининграда. В качестве экспертной организации выступило региональное ГАУ «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Указанный застройщик — администрация Мамоновского округа.

Городской музей официально открыл свои двери 23 июля 2011 года. Музейное пространство занимает подвальные помещения здания, в котором до 1945 года размещался молокозавод. В учреждении функционируют пять выставочных залов. Музей рассказывает о жизни и быте людей, начиная с древнейших времён и заканчивая послевоенной историей. Фонды музея насчитывают порядка 5 тыс. предметов, состоящих из коллекций предметов быта, инструментов, оружия и изобразительного искусства, следует с сайта «Культура.рф».

