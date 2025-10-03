В Советске завершили капремонт двух зданий 1900 года постройки (фото)

Все новости по теме: Капитальный ремонт

В Советске завершили капитальный ремонт фасадов и крыш двух зданий на ул. Луначарского, 4 и 6, построенных в 1900 году. Об этом сообщил Фонд капитального ремонта.

К моменту капремонта многие оригинальные элементы архитектуры были утрачены. Для точного воссоздания первоначального облика специалисты использовали сохранившиеся фрагменты и архивные фотоснимки начала XX века. На своё место вернулись русты, сандрики, кронштейны и барельефы. Помимо прочего, удалось вернуть зданию утраченный ранее балкон. Как уточняет ФКР, до работ по восстановлению архитектурного наследия здания уже было выполнено укрепление несущих конструкций двух зданий и восстановление кровли дома № 6. 

Кроме того, в домах заменили все двери и восстановили деревянные окна. Специалисты также выполнили устройство крыльца и установили ограждения с открывающимися створками, через которые жильцы смогут проносить крупногабаритные вещи.

Фото: ФКР

