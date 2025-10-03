Литва: мы подаём пример ЕС в отказе от газа из России

Литва «подает пример» Европейскому союзу в отказе от импорта российского газа, заявил министр энергетики Жигимантас Вайчюнас. Об этом сообщает «Sputnik Литва».

Он указал, что на уровне ЕС продолжаются «напряженные переговоры» о поэтапном отказе от российского газа. «Очень важно, что есть общая цель — совместный отказ от поставок российского газа. Сейчас, во время председательства Дании (в Совете ЕС), ведутся очень интенсивные переговоры, и, безусловно, прилагаются усилия в этом направлении», — передают его слова литовские СМИ.

Глава Минэнерго также заявил, что хотя переговоры между странами-членами ЕС сложны, результат может быть известен к концу года: «Мы сейчас своим примером показываем, что первыми отказались от российского газа. Теперь это уже общеевропейский вопрос, и с таким лидерством мы показываем, что и другие страны должны сделать то же самое как можно скорее».

Напомним, с апреля 2022 года Литва полностью отказалась от поставок российского газа по трубопроводу. В июне республика законодательно запретила импорт российского природного газа, за исключением его транзита в Калининградскую область.

