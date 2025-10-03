В России впервые утвердили ГОСТ для глэмпингов

В РФ появился национальный стандарт для глэмпингов. Приказ Росстандарта «Туризм и сопутствующие услуги. Глэмпинги. Общие требования» был утвержден 30 сентября, пишет «Коммерсант».

Согласно новому ГОСТу, глэмпинги могут размещаться в природных зонах, сельской местности, у водоемов или в горах. Объекты должны соответствовать требованиям к инфраструктуре и безопасности: предусматривать санитарные зоны, освещение, системы охраны и порядок эвакуации на случай ЧС. В документе прописаны и нормы пожарной безопасности.

Документ вступает в силу с 1 июня 2026 года, но допускается и его досрочное применение. В Росстандарте уточнили, что ранее единых норм для глэмпингов в стране не существовало, что тормозило развитие сегмента.

В свою очередь, в Роскачестве отметили, что стандарт станет ориентиром для предпринимателей и поможет систематизировать рынок. Однако эксперты подчеркивают, что следование ГОСТу носит добровольный характер, поэтому он вряд ли решит проблему низкокачественных проектов. По данным компании «Природный комплекс», доля таких объектов в регионах может доходить до 60-70%.

Как отмечает издание, рынок глэмпингов в России продолжает расти. По данным сервиса «Островок», за последние два года их количество увеличилось почти вдвое, а средняя стоимость проживания в таких объектах составляет около 10,5 тыс. рублей за ночь — дороже, чем в отелях уровня «четыре звезды».