Проект цеха сборки транспортных средств в Зеленоградском округе прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства цеха сборки транспортных средств в Зеленоградском округе. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Речь идёт о производственном корпусе № 4 на земельном участке с кадастровым номером 39:05:040623:21. Согласно данным публичной кадастровой карты, он находится в районе станции Переславское-Западное, где расположено производство компании «Автотор». Площадь участка — 40 тыс. кв. метров. Вид разрешённого использования — автомобилестроительная промышленность.
В качестве экспертной организации выступила московская компания «ПромМаш Тест Экспертиза». Проектную документацию готовило ООО «Проект-Партнер» (Калининград). Технический заказчик — ООО «Строительная инвестиционная компания». Указанный застройщик — ООО «Полипром». Положительное заключение получено 3 октября 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная.