МВД: мошенники рассылают россиянам на электронную почту письма о «новом налоге»

В России появился новый вид мошенничества: аферисты от имени банков рассылают россиянам письма на электронную почту о «новом налоге», предлагая подписать заявлении на отказ от платежей, пройдя по ссылке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

Предупреждения о новом налоге приходят клиентам от имени крупных банков. В тексте письма говорится, что со счетов клиента вскоре спишут новый налог, если человек срочно не зайдет в личный кабинет и не подпишет заявление на отказ от платежей. Сумма «налога» — от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

«По имеющейся в письме ссылке откроется поддельный сайт банка, где необходимо указать номер телефона для входа в личный кабинет и подписания „заявления об отмене налога“. Мошенники увидят этот номер, введут его на настоящем сайте банка и получат доступ к личному кабинету», — предупреждают в МВД.