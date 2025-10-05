Погода в Калининградской области 5 октября

Воскресенье, судя по прогнозам синоптиков, будет пасмурным и относительно тёплым для октября. По осадкам у метеорологов единого мнения нет. Если верить Гидрометцентру России, дождя в Калининграде не ожидается ни днём, ни ночью, а юго-западный ветер будет слабым (около пяти метров в секунду). 5 октября калининградцам можно рассчитывать на +14°C. Ближе к ночи ветер чуть стихнет и сменит направление на южное, поэтому и заморозков ночью не ожидается, а температура будет в районе +7°C. Давление пониженное — 753 мм ртутного столба.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды считает, что дожди в воскресенье стоит ожидать по всему региону. Днём осадки будут незначительными, а ближе к ночи они усилятся до умеренных.

Температура по области, согласно этому прогнозу, будет примерно одинаковой: в западной части региона ожидается около +13°C, а в восточной +14°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает калининградцам пасмурное и туманное утро при +9,6°C, но о дождях при этом не сообщает. Днём температура поднимется до +12,7°C, а вечером упадёт до +11,5°C. В течение суток обещают влажность на уровне 96%.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждает, что в воскресенье регион будет находиться под влиянием циклона, центр которого сместится к югу Скандинавии. В течение суток будет умеренная температура при плотной облачности и.

«Утром — переменная облачность и без существенных осадков (местами возможны небольшие дожди, преимущественно на побережье и западе региона). Днем в регионе до +11...+14°С. Днем и вечером — облачно/облачно с прояснениями, до обеда без существенных осадков, после обеда и вечером местами возможны кратковременные дожди (преимущественно у побережья и запада региона: Зеленоградский, Гурьевский, Багратионовский, Гвардейский, Полесский районы, не исключены и в Калининграде). Ветер юго-западный, в Калининграде и области ночью, утром и вечером — слабый/умеренный (3-7 м/с), порывистый, днем — умеренный/сильный (5-10 м/с), с порывами до 12-14 м/с. На побережье в течение всех суток свежий/сильный (5-12 м/с), с порывами до 13-15 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 749 до 753 мм ртутного столба», — заключают эксперты.