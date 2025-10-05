В Правдинске ищут подрядчика на противоаварийные работы в историческом отеле

В Правдинске ищут подрядчика для проведения противоаварийных и консервационных работ в историческом привокзальном отеле, расположенном по адресу ул. Кутузова, дом 35 (является выявленным объектом культурного наследия). Согласно заявке, размещенной на площадке «Фабрикант», подрядчику готовы заплатить 3,59 млн рублей.

Отметим, что ровно два года назад в том же здании уже начинали ремонтные работы. Контракт Правдинская ЦРБ, к ведомству которой относится здание, заключала с ООО «Балттрастсервис». Проект ремонта за 1,5 млн рублей разработало ООО «Центр строительства и проектирования». Стоимость ремонта оценивалась в 25,4 млн рублей. Подрядчика удалось найти не сразу. На участие в первых двух аукционах в марте и апреле не было подано ни одной заявки.

Проектом предусматривается проведение капитального ремонта фасада и кровли здания, окон и дверей с полным сохранением их «исторического рисунка», а также ступеней и крылец. Кроме того, запланирована установка кровельного ограждения и замена элементов наружного водостока, восстановление утраченных венчающих и подоконных карнизов. Работы должны быть завершены до конца 2023 года. Строительный контроль стоимостью порядка 410 тыс. рублей осуществляет ООО «Даэр Строй Сервис».