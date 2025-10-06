Погода в Калининградской области 6 октября

Понедельник, судя по прогнозам, встретит калининградцев умеренным для октября теплом и плотной облачностью. В Калининграде осадков, судя по прогнозам ряда метеосообществ, не ожидается. Как сообщает Гидрометцентр России, днём 6 октября можно рассчитывать на +14°C. Ветер ожидается юго-восточный, слабый, около четырёх метров в секунду, а давление чуть ниже нормы — 757 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер должен утихнуть почти до штиля, а температура может опуститься до +5°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 6 октября похожий прогноз, отмечая, что в центральной части региона в понедельник температура будет выше, чем на побережье и на востоке области. Та же ситуация и с осадками: в приморских городах и вдоль границы с Литвой можно ожидать небольшой дождь, а в Калининграде, Полесске, Гвардейске, Багратионовске и Правдинске должно быть сухо. Ближе к ночи на севере и востоке региона дождь может продолжиться, а на побережье он прекратится. В центральной части области (в том числе в Калининграде) будет так же сухо, как и днём.

Ночью теплее всего будет на Балтике, там ожидается около +10°C. В Калининграде, Мамоново и Полесске будет +7°C, а на востоке около +8°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает калининградцам пасмурное утро при +9,9°C. Днём температура поднимется до +12,5°C, а вечером снизится до +10,9°C. В течение суток обещают влажность на уровне 94%. Ни днём, ни ночью, согласно этому прогнозу, дождя не ожидается.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» обещает, что неделя начнется с сухой и умеренной осенней погоды, которую обеспечит «Южная умеренная воздушная масса, затянутая из Атлантики».

«Днем по области до +12...+14°C, с утра до вечера облачно/облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер ночью, утром и днем преимущественно южный, вечером — юго/восточный, в Калининграде и области: слабый/умеренный (3-7 м/с), днем — порывистый. На побережье ветер умеренный/сильный (5-10 м/с), порывистый, вечером стихнет до слабого/умеренного (3-7 м/с)», — уточняют метеоэксперты.