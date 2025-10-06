От умеренности до осадков: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В Калининградской области в ближайшие дни «погружения в осенний циклонический погодный комплект» не будет. Южная умеренная воздушная масса, затянутая из Атлантики, обеспечит комфортные по меркам октября температуры. Как сообщают синоптики телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», в среду снова может пройти дождь, связанный с фронтальным разделом очередного атлантического циклона.

В понедельник днем по области ожидается до +12...+14°C. С утра до вечера облачно/облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер утром и днем преимущественно южный, а вечером — юго-восточный. В Калининграде и области он будет слабым/умеренным (3-7 м/с), днем — порывистым. На побережье ветер умеренный/сильный (5-10 м/с), порывистый, вечером стихнет до слабого/умеренного (3-7 м/с).

Во вторник ночью в Калининграде и области +4...+7°C (на побережье +5...+9°C), переменная облачность, без осадков, вероятен туман. Днем в Калининграде и области до +14...+16°C, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер переменный с юго-восточного на южный/юго-западный, слабый (2-5 м/с).

В среду ночью в Калининграде и области +4...+7°C (на побережье +5...+9°C), переменная облачность/облачно с прояснениями, без осадков. Днем в регионе +11...+15°C, преимущественно облачно, возможны дожди. Ветер южный/юго-западный (вечером переменный на западный). В Калининграде и области ночью и утром ветер слабый/умеренный (3-7 м/с), днем и вечером — умеренный/свежий (4-8 м/с), порывистый. На побережье ветер ночью и утром умеренный (3-7 м/с), днем и вечером умеренный/сильный (4-10 м/с), порывистый.

По предварительной информации, в четверг и пятницу температура поднимется до комфортных +13...+15°C. Вероятность обильных дождей и усиления ветра низкая. К выходным можно ожидать снижение дневных температур до +10...+13°C. Ночи без заморозков, высока вероятность периодических осадков и усиления ветра.

«В далекой для точных прогнозов перспективе к середине октября модельные сценарии складываются не самым благоприятным образом. <...> К середине месяца может заметно похолодать, но не стоит забывать, что и расчеты моделей могут „смягчить“ похолодание», — добавляют синоптики.