В 2025 году господдержку для погашения ипотеки использовали 529 семей региона

С начала 2025 года государственной поддержкой для погашения ипотеки воспользовались 529 многодетных семей Калининградской области. Такие данные приводит пресс-служба областного правительства со ссылкой на финансовый институт развития в жилищной сфере России «ДОМ.РФ».

Федеральная государственная программа действует с 2019 года. За это время поддержкой, общий размер которой составил почти 1,8 млрд рублей, воспользовались более четырех тысяч многодетных семей Калининградской области. В прошлом году выплату оформили 746 семей.

Соцподдержку до 450 тысяч рублей могут получить семьи, в которых третий или последующий ребёнок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030-го. Родители усыновлённых детей также имеют право на выплату. Возраст старшего ребёнка и наличие официальной регистрации брака не имеют значения. Вся сумма перечисляется со счёта «ДОМ.РФ» в банк, который выдал ипотеку.

Согласно статистическим данным, в 2025 году 80% семей использовали средства на погашение ипотечного кредита, полученного для покупки квартиры, остальные приобретали жилой дом и земельный участок. Чаще всего за государственной поддержкой обращались многодетные родители в возрасте 35-50 лет — 53,5 % от всех семей.

Подача заявки на выплату доступна двумя способами: через портал «Госуслуги» или банк, выдавший ипотеку. Средний срок рассмотрения заявления — 11 дней, узнать его статус можно с помощью сервиса «ДОМ.РФ».

В министерстве социальной политики напомнили, что в единый реестр многодетных семей сейчас включены более 16 тысяч семей из Калининградской области. Обновление реестра продолжается.