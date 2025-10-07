Погода в Калининградской области 7 октября

Днём во вторник, 7 октября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит +16°С, сообщает Гидрометцентр России. Атмосферное давление 765 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +13°С, ночью +10°С, без осадков, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +16°С, ночью +5°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник ясно, без осадков. Температура утром +7°С, днём +15,3°С, вечером +10°С, штиль. Атмосферное давление 766 мм рт. ст.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник утром в Калининграде и области местами ожидается туман, который рассеется к 10-11ч. Днем в регионе до +14...+16℃ (местами до +17℃), малооблачно/переменная облачность, без осадков. «Ветер переменных направлений (в первой половине суток преимущественно восточный/юго-восточный), слабый (1-4 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 764 до 766 мм ртутного столба», — прогнозируют синоптики-любители.

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 0,5 м.



