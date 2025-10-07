Суд взыскал компенсацию в пользу несовершеннолетнего мотоциклиста, пострадавшего в ДТП

По иску прокурора Нестеровского района взыскана компенсация морального вреда в пользу несовершеннолетнего мотоциклиста, пострадавшего в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

2 сентября 2024 года на ул. Черняховского в Нестерове водитель автомобиля «Фольксваген», выполняя разворот, не уступил дорогу мотоциклу под управлением несовершеннолетнего и допустил столкновение с ним. В результате ДТП здоровью подростка был причинен тяжкий вред. Прокурор района обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетнего о взыскании компенсации морального вреда.

Судом исковые требования надзорного ведомства удовлетворены, с виновника ДТП взыскано 300 тыс. рублей.