«Росэнергоатом»: ВСУ атаковали градирню Нововоронежской АЭС

Украинский беспилотник атаковал градирню (устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха — прим. «Нового Калининграда») Нововоронежской АЭС в ночь с 6 на 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Росэнергоатом».

«В ночь с 6 на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, тем не менее на градирне от последствий детонации остался темный след», — пояснили в пресс-службе.

«Росэнергоатом» подчеркивает, что безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, а радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На месте работают правоохранительные органы. «Происшествие не повлияло на работу станции — в настоящее время на Нововоронежской АЭС в работе энергоблоки № 4, 5 и 6. Энергоблок № 7 находится на планово-предупредительном ремонте с 4 октября. Общая мощность составляет 2 556 МВт», — отмечается в сообщении.