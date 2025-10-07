В Калининградский области пресекли незаконный оборот 5 т рыбы

В Калининградской области зафиксировали факт транспортировки и хранения порядка 5 т рыбы без маркировки и ветеринарных сопроводительных документах. Как сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора, рыбу изъяли из оборота.

Рейд Россельхознадзора и правоохранительных органов, направленный на контроль за перемещением и хранением водных биологических ресурсов, проходил 2 октября на автодорогах и в местах приёмки рыбы.

В ходе рейда в районе п. Мысовка Славского округа был зафиксирован факт транспортировки 3,5 т рыбы с нарушениями. У нее отсутствовала необходимая маркировка и ветеринарные сопроводительные документы, оформленные во ФГИС «Меркурий». Аналогичное нарушение также выявили в одном из пунктов приёмки водных биоресурсов — там хранилось 1,4 т рыбы без соответствующих документов и маркировки. Правоохранительные органы изъяли из оборота несоответствующую требованиям рыбу.