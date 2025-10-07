Облвоенком: в осеннем призыве примут участие более 1000 граждан

Все срочники, призванные в ходе осенней кампании, будут направлены в соединения и воинские части на территории области. Об этом сообщил на пресс-конференции в Калининградском областном военкомате 7 октября военный комиссар региона Дмитрий Малов.

По его словам, срок службы по призыву остаётся 12 месяцев. Все призывники будут направлены в соединения и воинские части Балтфлота — на территории региона и в Ленинградской области — и не будут привлекаться к выполнению задач специальной военной операции. В осеннем призыве примут участие более 1000 граждан.

«Решение о призыве на военную службу теперь действительно в течение одного года со дня его принятия, то есть если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании», — отметил Дмитрий Малов.

Он добавил, что в ходе весеннего призывы из Калининградской области на службу было направлено более 1400 человек, сформировано 59 команд. Примерно половина призывников — годные без ограничений (категория А1), остальные — с ограничениями по здоровью.

Военком обратил внимание, что медицинские требования обновлены: призывниками могут быть граждане с бронхиальной астмой без рецидива за пять лет и с гипертонией первой стадии. Также уточнены правила для призывников с ожирением, заболеваниями щитовидной железы, сколиозом, плоскостопием и психоневрологическими расстройствами.

Также Дмитрий Малов сообщил, что продолжается практика формирования научных и научно-производственных рот. В Калининградской области такая рота действует на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь». Первая отправка призывников в научную роту запланирована на 14 октября.