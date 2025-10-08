Погода в Калининградской области 8 октября

Погода в Калининградской области 8 октября
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
В среду, 8 октября, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Вероятны небольшие дожди. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +16°С, ночью столбик термометра опустится до +9°С. Скорость ветра составит от 2 до 4 м/с, с порывами до 8 м/с, направление — юг, юго-запад. Атмосферное давление немного выше нормы — 765 мм рт. ст. Относительная влажность 85%. Температура воды: 10.2°. Продолжительность светового дня — 11 часов и 9 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +12°С. На всей территории региона днём вероятны небольшие осадки.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается облачная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +7°С, днём потеплеет до +13,4°С, вечером похолодает до +11°С. Влажность — до 99%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду. Днём дождь. Ветер юго-западный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха днём +11...+16°C. Видимость 4-7 км, в тумане 500-1000 м. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1,5 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», утром в Калининграде, на западе и побережье региона облачно с прояснениями, на востоке — малооблачно и без осадков. Слабые дожди начнутся на побережье и западе (Зеленоградский, Багратионовский, Гурьевский районы) в 10-12 часов, до Калининграда осадки доберутся к 12-13 часам, до центральной, южной и северной частей региона (Полесский, Славский, Гвардейский, Правдинский, Черняховский, Неманский районы) — после обеда, до востока области (Гусевский, Краснознаменский, Озерский, Нестеровский районы) — к вечеру. Днём на востоке региона переменная облачность и без осадков. Температура днём на востоке — до +14...+16℃, в Калининграде, на западе и побережье +10...+13℃. Ветер преимущественно южный, умеренный (3-7 м/с). На побережье ветер днём и вечером усилится до 5-10 м/с, в порывах до 10-13 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 764 до 761 мм рт.ст.

