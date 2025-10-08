Калининградские магазины оштрафовали после иска «Союзмультфильма»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Калининградские бизнесмены получили иски от «Союзмультфильма» за реализацию товаров с изображением героев советских мультфильмов. Как сообщает пресс-служба Калининградского областного суда, обладатель исключительных прав на товарные знаки заметил, что как минимум в двух товарных точках города продаются предметы, на реализацию которых у предпринимателей нет соответствующей лицензии.

«В первом случае 11 мая 2023 года в одном из магазинов на ул. Черняховского в г. Калининграде ответчик Смольская Ж.О. продала шапку с изображением Чебурашки, во втором — 30 апреля 2023 года ответчик ИП Самадова Т.М. в магазине на ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде продала футболку и пеленку с изображениями персонажей „Волк“ (из м/ф „Жил-был пёс“), „Удав“ и „Бабушка Удава“ (из м/ф „Бабушка Удава“)», — говорится в релизе суда.

Ленинградский районный суд установил, что ответчики не обращались к истцам для заключения лицензионного договора на указанные товарные знаки и компания «Союзмультфильм» своего согласия на использование персонажей мультфильмов не давала. В итоге, со Смольской Ж.О. в пользу киностудии взыскали компенсацию в размере 3000 рублей (а также издержку в размере стоимости контрафактного товара — 350 рублей). С Самадовой Т.М. в пользу АО «Киностудия «Союзмультфильм» взыскано 15 000 рублей и в пользу ООО «Союзмультфильм» — 22 500 рублей и издержки в сумме 663 рубля.

