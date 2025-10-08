Калининград вошел в топ по бронированию квартир на ноябрьские праздники

Калининградская область разместилась на шестой строчке рейтинга направлений по числу бронирований квартир посуточно на ноябрьские праздники. Как сообщают аналитики «Авито Путешествий», доля бронирований составила 6%.

Посуточные квартиры россияне активнее всего бронируют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (доля — 16%), Краснодарском крае (10%), Москве и Подмосковье (9%), Татарстане и Ставропольском крае (доли по 7%). Наибольшим спросом в целом по стране пользуются однокомнатные квартиры и студии — на них приходится 41% и 26% от всех бронирований соответственно. Доля «двушек» составила 24%, а объектов с четырьмя комнатами и более — 9%.

В среднем по стране длительность бронирования на время ноябрьских праздников составляет четыре дня. Останавливаться в посуточных квартирах в эти даты россияне чаще всего планируют втроем. Стоимость квартиры в Калининградской области составляет 3,8 тыс. руб. за сутки.

