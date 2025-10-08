Глава УМВД: в регионе выросло число пострадавших в авариях детей

За девять месяцев в регионе зарегистрировано 746 дорожно-транспортных происшествий — на 19 меньше, чем годом ранее. Однако выросло число пострадавших детей. Об этом сообщил начальник УМВД по Калининградской области Александр Сокрутенко на заседании регионального правительства 7 октября.

В результате аварий погибли 50 человек, что на пять меньше, чем годом ранее. При этом травмы получили 88 человек, что на одного больше, чем в прошлом году.

Глава УМВД отметил, что в результате аварий пострадало 170 детей — на 32 больше, чем в 2024-м. Погибло трое несовершеннолетних, тогда как в прошлом году было зарегистрировано пять таких смертей.

«В основном дети погибали по собственной неосторожности — это переходы в неустановленных местах либо случаи при движении непосредственно с родителями в автотранспортных средствах без ремней и детских удерживающих устройств», — сообщил Сокрутенко.

Также он добавил, что в период с 21 августа по 30 сентября в регионе было зарегистрировано 146 ДТП, в которых 12 человек погибли и 171 получили ранения, в том числе 31 несовершеннолетний.

Сокрутенко считает, что основным источником аварий на дорогах являются водители в состоянии алкогольного опьянения. По данным УМВД, число задержанных нетрезвых водителей составило 144. Это на 43 меньше, чем годом ранее.