Глава УМВД: в регионе выросло число пострадавших в авариях детей

Все новости по теме: ДТП

За девять месяцев в регионе зарегистрировано 746 дорожно-транспортных происшествий — на 19 меньше, чем годом ранее. Однако выросло число пострадавших детей. Об этом сообщил начальник УМВД по Калининградской области Александр Сокрутенко на заседании регионального правительства 7 октября.

В результате аварий погибли 50 человек, что на пять меньше, чем годом ранее. При этом травмы получили 88 человек, что на одного больше, чем в прошлом году.

Глава УМВД отметил, что в результате аварий пострадало 170 детей — на 32 больше, чем в 2024-м. Погибло трое несовершеннолетних, тогда как в прошлом году было зарегистрировано пять таких смертей.

«В основном дети погибали по собственной неосторожности — это переходы в неустановленных местах либо случаи при движении непосредственно с родителями в автотранспортных средствах без ремней и детских удерживающих устройств», — сообщил Сокрутенко.

Также он добавил, что в период с 21 августа по 30 сентября в регионе было зарегистрировано 146 ДТП, в которых 12 человек погибли и 171 получили ранения, в том числе 31 несовершеннолетний.

Сокрутенко считает, что основным источником аварий на дорогах являются  водители в состоянии алкогольного опьянения. По данным УМВД, число задержанных нетрезвых водителей составило 144. Это на 43 меньше, чем годом ранее.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter