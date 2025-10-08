В Калининградской области вдвое повысили размер премии для педагогов

Размер премии для педагогов, которые подготовили победителей и призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, повысили в Калининградской области до 100 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Беспрозванных 6 октября 2025 года.

«В этом году 21 педагог получит повышенную выплату. Их ученики завоевали 5 побед и 22 призовых места. Калининградская область входит в десятку лучших регионов страны по результатам олимпиады и занимает второе место по эффективности участия», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Ранее размер премии составлял 50 тысяч рублей.