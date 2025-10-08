Бывшего директора филиала ИО РАН обвиняют в нецелевом расходовании 23,6 млн рублей

Бывшего директора Атлантической базы флота, филиала Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств на сумму свыше 23,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба Калининградской областной прокуратуры, уголовное дело ранее было направлено в суд, и прокурор Центрального района Калининграда утвердил по нему обвинительное заключение.

«По версии следствия, в период с сентября 2022 года по июнь 2023 года обвиняемая допустила нецелевое расходование субсидий из федерального бюджета, выделенных на модернизацию и капитальный ремонт научно-исследовательских судов „Академик Сергей Вавилов“, „Академик Иоффе“ и „Академик Николай Страхов“», — считают в прокуратуре.

В Институте «Новому Калининграду» сообщили, что поскольку следствие еще не закончено, а информация по делу является закрытой, «Институт океанологии РАН не владеет полными данными о выявленных правонарушениях».

«Окончательное решение, безусловно, будет принимать суд. Со своей стороны, ИО РАН оказывает всяческое содействие следствию, предоставляя всю необходимую информацию», — добавили в пресс-службе.