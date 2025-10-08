Калининградская область заняла второе место по росту смертности от онкологии

Рост смертности от онкологических новообразований в 2024 году в Калининградской области составил 12,8%. Это второй показатель среди регионов РФ. Соответствующая информация указана в докладе «О реализации государственной политики в сфере охраны здоровья за 2024 год» Министерства здравоохранения РФ, сообщает «Rugrad».

Всего рост смертности от новообразований зафиксировали в 60 субъектах. На первом месте оказался Ненецкий автономный округ — 15%. В Тверской области рост составил 12,5%, в Севастополе — 10,7%, а в Чечне — 10%.

В целом по России смертность от новообразований в прошлом году составила 197,8 на 100 тыс. населения (рост на 1,8% по сравнению с 2023 годом). Снижение смертности зафиксировали в 24 субъектах. Наиболее существенным оно было в Чукотском автономном округе — 14,6%, Калмыкии — 14,5%, Еврейской автономной области — 9,2%. Самые низкие показатели отмечены в Ингушетии — 51,5, Дагестане — 81,4, Чечне — 90,5 на 100 тыс. населения. Наиболее высокие показатели смертности — в Курганской (287,3 на 100 тыс. человек), Костромской (269,3) и Тверской (266,8) областях.

Напомним, что в июле министр здравоохранения области Сергей Дмитриев отметил, что в Калининградской области в 2024 году выросла выявляемость онкологических заболеваний. В частности, увеличилось количество выявленных случаев рака предстательной и молочной желез. 

