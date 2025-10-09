Погода в Калининградской области 9 октября

Четверг, судя по прогнозам, позволит калининградцам немного погреться на солнце. Как сообщает Гидрометцентр России, 9 октября можно рассчитывать на облачную с прояснениями погоду при +15°C и слабом западном ветре (около четырёх метров в секунду). Давление близкое к норме — 761 мм ртутного столба. Ближе к ночи ветер не усилится, но пригонит к Калининграду умеренные дожди. Температура понизится до +8°C.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды даёт на 9 октября похожий прогноз. Днём осадки он обещает лишь в прибрежных городах (кроме Зеленоградска), а на всей остальной территории региона будет сухо и относительно тепло.

На территории области днём ожидается +14-15°C (теплее — на востоке), но к ночи погода сильно поменяется: умеренные дожди прольются во всех районах, а температура понизится до +9°C (на море до +12°C).

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») обещает калининградцам пасмурное и немного дождливое утро при +12°C. Днём температура поднимется до +14°C, а вечером упадёт до +11,4°C. В течение суток обещают стопроцентную влажность. Ни днём, ни вечером, согласно этому прогнозу, дождя не ожидается, зато он прольётся ночью.

Метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области» уверяет, что в ближайшие сутки фронтальный раздел атлантического циклона покинет регион и уже днем погода наладится: небо прояснится, а температура поднимется до комфортных значений. К вечеру на побережье начнет ощутимо усиливаться ветер, а очередная порция дождя ждёт нас лишь поздним вечером.

«Утром в Калининграде и на западе области прояснится (переменная облачность) и без осадков, на востоке региона (Черняховский, Краснознаменский, Гусевский, Озерский, Нестеровский районы) облачно/облачно с прояснениями и возможны небольшие дожди. Днем по всей области переменная облачность и без существенных осадков. К обеду потеплеет до +14...+16℃. Вечером +9...+13℃. Поздним вечером (после 21-22 часов) на побережье и западе региона вновь начнутся дожди. Ветер переменный с юго-западного на западный, в Калининграде и области ночью, утром и вечером — слабый (1-5 м/с), днем — умеренный (3-7 м/с). На побережье ветер ночью и утром — умеренный (3-7 м/с), днем — умеренный/свежий (3-9 м/с), вечером — свежий/сильный (6-11 м/с), в порывах до 12-14 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 761 до 759 мм ртутного столба», — заключают метеорологи.