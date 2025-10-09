Калининград возглавил рейтинг самых привлекательных для переезда городов

Рейтинг самых привлекательных для переезда городов России по итогам третьего квартала 2025 года возглавил Калининград. Такие данные приводит Финансовый университет при Правительстве РФ.

Исследование миграционных потоков проводится в городах с населением более 250 тыс. человек. Для оценки миграционных настроений респондентов спрашивают о том, планируют ли они переехать в другой город (если да, то в какой) и собираются ли приобретать там недвижимость.

На основании ответов на эти вопросы определяется баланс между числом жителей, намеренных покинуть город, и теми, кто хотел бы поселиться в нём. Определяется также баланс между числом жителей города, желающими купить жильё в другом месте, и потенциальными покупателями недвижимости из других городов России. Далее оба показателя нормируются и приводятся к единой шкале от 0 до 100. Итоговый рейтинг миграционной привлекательности определяется как их средняя величина.

Помимо Калининграда, набравшего 95 баллов, высокую миграционную привлекательность сохраняют Новороссийск, Ярославль, Сочи и Краснодар. В топ-10 также вошли Санкт-Петербург, Тюмень, Казань, Севастополь и Москва. Не самый высокий результат столицы объясняется оттоком мигрантов, которые приехали на заработки, а затем возвращаются к себе домой, накопив средства на покупку квартиры.

Замыкают список Магнитогорск, Сургут, Якутск, Чита, Кемерово, Улан-Удэ, Набережные Челны, Нижний Тагил, Новокузнецк и Нижневартовск.