Власти Советска: наш город всегда славился общественными туалетами

Власти Советска намерены решить вопрос с общественными туалетами за счёт федеральной программы по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом во время прямого эфира «Центра управления регионом» в четверг, 9 октября, сообщил и.о. главы администрации округа Аркадий Данилов.

«Советск всегда славился тем, что у него есть общественные туалеты, но они потихонечку уже приходят в негодность, — заявил Данилов. — В следующем году мы займёмся общественными туалетами, и будет всё хорошо».

Отметим, что вопрос с общественными туалетами Советска ещё осенью 2021 года пытался решить бывший сити-менеджер Андрей Сергеев (сейчас он премьер-министр правительства Карелии). Тогда он обещал построить удобства к следующему туристическому сезону.

«Например, очень важная проблема — это туалет. В части [общественных] туалетов — это тот вопрос, который у нас в городе к следующему туристическому сезону однозначно будет решен», — обещал Сергеев.