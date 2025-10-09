В Советске установили модель Орденской кирхи (фото)

В сквере возле моста королевы Луизы в Советске установили бетонную инсталляцию — модель Орденской кирхи, которая до 1965 года располагалась на этой территории. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Модель установили сотрудники муниципального предприятия «Благоустройство». Дизайн и исполнение декоративного элемента принадлежат скульптору учреждения Павлу Савельеву.

«Главной достопримечательностью храмового сооружения являлась башня со шпилем, верхняя часть которой состояла из трёх куполов разного размера с открытыми галереями между ними, где центральный купол стоял на восьми шарах диаметром 1,6 метра», — рассказали власти.