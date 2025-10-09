Минцифры: самозапрет на оформление кредитов установили около 16 млн россиян

Возможностью установления на Госуслугах самозапрета на оформление кредитов воспользовались около 16 млн россиян. Об этом сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме «Финополис» в четверг, пишет «Интерфакс».

«Почти 16 млн человек на Госуслугах такой самозапрет выставили. То есть люди опасаются, что где-то дадут слабину и дадут мошеннику собой поруководить. А когда самозапрет выставлен, придется сходить ногами, чтобы его снять, и мошенник тебя за руку просто так не поведет снимать самозапрет», — отметил Качанов.

Также он напомнил, что с сентября появилась возможность установления самозапрета на оформление сим-карт. На сегодня этой возможностью воспользовались около 200 тыс. человек.