Погода в Калининградской области 10 октября

Днём в пятницу, 10 октября, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +14°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 761 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +13°C. В центре региона она составит +14°C, а на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — +15°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +12°C), а на востоке региона прохладнее (до +6°C). На побережье и востоке возможны небольшие дожди.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +12,2°C, днём она поднимется до +13,6°C, а вечером опустится до +9,3°C. На протяжении всего дня прогнозируется северо-западный ветер. Влажность — на уровне 79-96%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренном завершении недели с периодическими осадками и усилением ветра. «Утром переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди (особенно на востоке региона). После полудня осадки прекратятся. Днем малооблачно/переменная облачность, к вечеру — облачно с прояснениями. Днем +13...+15℃. Вечером +8...+12℃. Ветер ночью юго-западный/западный, с утра до вечера — западный/северо-западный. В Калининграде и области ночью, утром и вечером — умеренный (3-7 м/с), порывистый, днем — сильный (5-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с. На побережье в течение суток ветер свежий/сильный (4-10 м/с), в порывах до 12-15 м/с», — добавляют синоптики-любители.