СМИ: к взысканию средств за капремонт многоквартирных домов хотят привлечь УК

В Госдуму готовятся внести законопроект, который в случае принятия позволит управляющим многоквартирными домами организациям и платежным агентам заниматься сбором средств на капремонт с владельцев квартир. Законодатели считают, что это повысит собираемость взносов и снизит задолженность населения по этой статье, а также частично снимет нагрузку с судов и приставов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Законопроект о внесении изменений в ст. 183 Жилищного кодекса РФ подготовлен сенатором Совфеда Владимиром Якушевым и депутатами Госдумы Сергеем Пахомовым, Владимиром Кошелевым, Сергеем Колуновым и другими. Его планируют внести на рассмотрение в нижнюю палату 10 октября.

Сейчас за сами работы по обновлению домов, сбор обязательных взносов на эти цели и истребование долгов у населения отвечают региональные фонды капремонта. Они же судятся с должниками, которым в случае проигрыша дела приходится общаться с приставами. Законопроект направлен на повышение собираемости платы за капремонт многоквартирных домов в условиях роста такой задолженности, говорится в пояснительной записке к документу.

По данным ППК «Фонд развития территорий», на которые ссылаются авторы документа, задолженность по взносам на капремонт в целом по стране составила 124,9 млрд руб. в 2022 году, 129,5 млрд руб.— в 2023-м, 134,2 млрд руб.— в 2024 году. «Объединение претензионно-исковой работы по взысканию проблемной задолженности по оплате услуг ЖКХ и внесению взносов на капремонт снизит нагрузку на суды, приставов и уменьшит судебные издержки кредиторов», — считают авторы законопроекта.

Проблема собираемости средств на капремонт действительно стоит очень остро, однако решать ее с помощью такой инициативы — «сомнительная идея», считает адвокат компании «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле. По правовой логике такие меры, по его мнению, «выглядят больше как попытка перераспределить ответственность за сбор и поиск денег». Но основная причина роста задолженности кроется не в неэффективности механизмов сбора, а в объективном снижении платежеспособности населения, добавляет эксперт.