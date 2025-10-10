Арест счетов побудил застройщика погасить долг 1,4 млн перед партнером

Арест счетов побудил калининградскую строительную фирму добровольно погасить задолженность перед партнером за оказанные услуги в размере 1,4 млн руб. Это позволило избежать вынесения исполнительского сбора, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Компания заключила договор на оказание услуг с фирмой, занимающейся грузоперевозками и арендой грузового транспорта. Услуги были выполнены в полном объеме, однако заказчик оплатил их лишь частично. Суд постановил взыскать с него в пользу исполнителя задолженность по договору и неустойку.

В целях обеспечения исполнения решения суда на все счета организации-должника сразу же был наложен арест. Судебные приставы также предупредили руководство компании, что если задолженность не погасить добровольно в установленные для этого сроки, то дополнительно придется оплатить исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

Деньги незамедлительно поступили на депозитный счет отделения — их перечислили взыскателю. Ограничения со счетов должника сняли.